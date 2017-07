Ella Lei questiona Governo sobre sistema de pagamento electrónico

Ella Lei interpelou o Governo sobre o sistema de pagamento electrónico de tarifas introduzido nos parques de estacionamento públicos, procurando perceber porque razão continua a não abranger todos os espaços. Na missiva endereçado ao Executivo, a deputada refere que apenas 25 de um total de 44 parques disponibilizam o sistema electrónico, sendo que só seis permitem o pagamento através dos dois cartões para esse fim actualmente em circulação em Macau: o Macau Pass e o Union Pay Quick Pass.

O Governo garantiu que o sistema electrónico de cobrança de tarifas seria implementado, na totalidade, até ao final do ano. Contudo, Ella Lei sublinha que já se passaram seis meses desde o início do ano e que dezanove parques de estacionamento continuam desprovidos do novo sistema de pagamentos: “O Governo vai conseguir completar a implementação do sistema nos restantes 19 parques de estacionamento e aceitar os diferentes cartões de pagamento electrónico que circulam em Macau, para conveniência dos condutores e para melhoria da eficácia operacional dos parques de estacionamento?”, interrogou a deputada.

Por outro lado, Ella Lei também quer saber se o Executivo vai instar as empresas de gestão dos parques de estacionamento a cumprirem o contrato estabelecido e garantir que os novos sistemas de cobrança adoptados são compatíveis com dois ou mais cartões de pagamento electrónico.

Na interpelação que dirige ao Executivo, a deputada refere que o contrato entre o Governo e as empresas de gestão dos lugares de estacionamento nas vias públicas indica que a empresa responsável tem de substituir todos os parquímetros de Macau, que não podem aceitar apenas moedas, mas também disponibilizar duas ou mais formas de pagamento electrónico. O que acontece actualmente, diz Ella Lei, é que as instalações mais recentes permitem o uso de apenas um tipo de cartão de pagamento electrónico, situação que revela uma falha no cumprimento das obrigações contratuais a que as empresas estão sujeitas.