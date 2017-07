A CTM não vai recorrer da decisão do Governo, de aplicar à empresa uma multa no valor de 104 mil patacas, na sequência dos problemas na rede de dados registados a 18 de Abril. Num esclarecimento enviado à Rádio Macau, a operadora de telecomunicações esclarece que “respeita a decisão do Governo” e reiterou que um erro “imprevisível” de software foi responsável por um incidente que deixou cerca de 30 mil clientes da empresa sem acesso à Internet.

