Coutinho pede desculpas. Gabinete de Ligação diz que está de olho no deputado

O deputado José Pereira Coutinho pediu ontem “sinceras desculpas” pelos comentários feitos sobre o jantar oferecido pelo Gabinete de Ligação às comunidades macaense e portuguesa, em que o candidato Jorge Valente discursou. Num anúncio publicado ontem pelo jornal Ou Mun, o deputado admite ter criticado “de forma infundada” o Gabinete de Ligação, reconhecendo que o acto terá tido “repercussões negativas”.

Na mesma nota, José Pereira Coutinho elogia o contributo da representação do Governo Central no território para a harmonia social, prosperidade e estabilidade em Macau. O PONTO FINAL, tentou contactar o deputado, que até à hora do fecho da edição se mostrou incontactável.

Por sua vez o Gabinete de Ligação, numa resposta ao jornal Ou Mun, diz estar “disponível para ouvir as palavras” do deputado, mas promete “observar os seus comportamentos”.