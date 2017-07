O complexo residencial construído no Lote T + T1, situada na Rua Central da Areia Preta e pertencente à Polytec Holding Limited, recebeu ontem licença de utilização por parte do Governo. O período relativo à concessão provisória do terreno em causa termina a 5 de Julho e com a aproximação da data eram vários os investidores que temiam um desfecho similar ao que envolve outra empreitada do Grupo Polytec, a do complexo residencial Pearl Horizon.

