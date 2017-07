Centro de Ciência de Macau ensina, brincando

O Centro de Ciência de Macau está a organizar desde ontem, e até 18 de Janeiro, uma iniciativa pedagógica que permite a crianças com idades entre os cinco e 10 anos brincarem com adereços da Lego. Com o nome “Pensar com Tijolos – Brincar e Aprender com uma Educação Lego”, as actividades para os mais novos estão instaladas na Galeria 2 do Centro de Exposições.

De acordo com o principal dinamizador da iniciativa, o Centro de Ciência, o objectivo do projecto passa por educar os mais novos e ensiná-los a pensar de forma criativa, ao mesmo tempo que desenvolvem o seu interesse por áreas como a Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática.

No âmbito da iniciativa, o centro dispõe de aulas para que os mais novos aprendam conceitos básicos de física e engenharia, através de construções com Lego. Os workshops estão separados por idades.