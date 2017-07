Benfica campeão justo, mas modelo adoptado não é unânime

O Benfica de Macau sagrou-se no domingo tetracampeão de futebol e os rivais reconhecem o mérito do triunfo. Contudo, o modelo adoptado pela gestão de Duarte Alves não é unânime. Enquanto alguns vêem o modelo como um caminho a seguir, o treinador do Monte Carlo critica o facto de não haver uma aposta na formação por parte das águias.

João Santos Filipe

Pelo quarto ano consecutivo a Casa do Sport Lisboa e Benfica de Macau venceu, no passado domingo, a Liga de Elite. O triunfo das águias reúne consenso entre os rivais ouvidos pelo PONTO FINAL, que consideram que os encarnados foram a melhor formação dentro das quatro linhas. Porém o modelo adoptado pelo clube levanta algumas dúvidas.

“Neste formato de pontos, a equipa mais constante é premiada. A conquista do título do Benfica é indiscutível”, afirmou o treinador do Monte Carlo, Cláudio Roberto Silveira, ao PONTO FINAL. “Este ano, eles demonstraram ser a melhor equipa”, frisou.

Os “canarinhos” foram os únicos a bater as águias ao longo da temporada, apesar dos encarnados estarem, supostamente, dotados do maior orçamento da liga. A aposta, em exclusivo, na contratação de jogadores profissionais tem os seis críticos. Cláudio Roberto questiona a falta de aposta na formação que o poderio financeiro permite:“Daqui a dois ou três anos, podemos imaginar que jogadores como o Filipe Duarte, o Carlos Leonel e o Nicholas Torrão não querem jogar, e quem é que vai substituí-los? Eu não quero que isto seja visto como uma crítica, é só uma constatação”, defendeu. “O que eu acho que não é positivo, mas isso não é só em relação ao Benfica, é a falta de investimento na formação”, acrescentou, sublinhando a aposta nos jogadores locais da equipa que orienta.

Trabalho com patrocinadores elogiado

Por sua vez, o presidente do Sporting de Macau, Leonel Borges, elogia o trabalho feito pelo administrador do Benfica, Duarte Alves, na captação de patrocínios: “Sobre o facto do Benfica ter provavelmente o maior orçamento, a única coisa que podemos dizer é que é bom para eles. Se têm um orçamento superior é porque conseguem patrocinadores que apostam no clube”, defendeu Leonel Borges, ao PONTO FINAL.

Ao mesmo tempo, o líder leonino realça que os valores praticados não são proibitivos: “Não é o Benfica que está a investir muito, as outras equipas é que não conseguem investir o mesmo”, declarou.

Apesar desse poderio, Leonel Borges elogiou o trabalho do Monte Carlo, que com um investimento menor ficou apenas a um ponto das águias. O responsável pelo Sporting de Macau defendeu ainda que para criar um maior equilíbrio competitivo não faz sentido limitar o investimento das equipas, mas antes reduzir o número de divisões (actualmente são quatros), para que os melhores jogadores fiquem mais concentrados.

Josecler, treinador do Kei Lun – formação que terminou o campeonato no quarto lugar – destacou o trabalho feito pelas águias, defendendo que contribui para aumentar o grau de profissionalismo do futebol: “O Benfica procura ser uma equipa financeiramente bem e trabalha para isso. Tem todo o mérito, por isso acredito que seja bom para Macau. É um modelo para ser seguido”, apontou o técnico brasileiro. “Estão a procurar tornar o futebol de Macau mais profissional. É uma equipa que trabalha todos os dias. Isso obriga as outras equipas a trabalhar mais. Já não se luta pelo título só a trabalhar dois ou três dias. Mesmo nós não chegámos ao quarto lugar sem trabalhar quase todos os dias”, explicou.