Bandeira nacional: Serviços de Alfândega vão investigar lapso no Terminal Marítimo

Os Serviços de Alfândega emitiram ao final da tarde de ontem um pedido de desculpas, depois da bandeira da República Popular da China ter sido ontem içada ao contrário no edifício do Terminal Marítimo do Porto Exterior. Na nota ontem publicada em língua chinesa, os Serviços de Alfândega reconhecem que na origem do erro esteve um caso de negligência humana. Depois de detectado o problema, o organismo enviou ao local – cinco horas após a bandeira ter sido içada, às 7h10 da manhã – um funcionário para rectificar o erro.

No comunicado içado ao final da tarde de ontem, os Serviços de Alfândega asseguram que vão investigar o caso até às últimas consequências. O organismo adianta ainda que vai proceder a uma revisão das regras de gestão internas, reforçar os mecanismos de supervisão e investir na formação dos seus trabalhadores com o objectivo de evitar que incidentes similares se repitam.