Wynn Resorts doou 300 mil patacas à Loja Social da Santa Casa

A Santa Casa da Misericórdia, através da sua Loja Social, voltou no sábado a distribuir centenas de cabazes com alimentos e artigos essenciais por mais de três centenas e meia de famílias carenciadas do território. Desta feita, a iniciativa foi apadrinhada pela Wynn Resorts, que fez chegar à mais antiga organização de solidariedade social do território um cheque no valor de 300 mil patacas. O donativo é o quinto do género feito pela operadora de jogo norte-americana à Santa Casa da Misericórdia de Macau.

A Loja Social é um projecto lançado pela Santa Casa em Fevereiro de 2013 que mensalmente distribui cabazes solidários a 360 famílias carenciadas do território. Mais de 16 mil agregados familiares foram abrangidos pela iniciativa ao longo dos últimos quatro anos. Com a medida, a Santa Casa da Misericórdia propõe-se aliviar os efeitos da inflação, do agravamento das rendas e do encarecimento do preço dos géneros alimentares em Macau.

Para a distribuição mensal dos cabazes solidários a Santa Casa da Misericórdia conta com o apoio de empresas, mecenas e filantropos do território. O último donativo entregue pela Wynn Resorts faz subir o valor total doado em cinco anos pela concessionária à instituição de solidariedade social para um milhão e 400 mil patacas.

Mais de 40 elementos da equipa de voluntários recrutada entre os funcionários da operadora participaram na distribuição dos cabazes no passado Sábado. O cheque foi entregue pela presidente e directora executiva da Wynn Resorts Macau, Linda Chen, ao provedor da Santa Casa da Misericórdia , António José de Freitas.