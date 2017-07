Universidade de Macau abriu as portas a alunos do ensino básico

A Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de Macau organizou um campo de Verão para estudantes do ensino básico da escola Kao Yip e da Escola Afiliada à Universidade de Macau. Durante seis dias os alunos tiveram a oportunidade de mergulhar na aprendizagem da língua inglesa com dois professores do Reino Unido e 20 professores assistentes provenientes de diversos países anglófonos.

A supervisão e concepção da iniciativa esteve a cargo dos dois professores titulares, que visitaram os dois estabelecimentos de ensino envolvidos para perceberem o nível de ensino ministrado nas escolas. O programa foi concebido com o foco na interacção e na prática, com o propósito de criar um ambiente de aprendizagem da língua diferente daquele que é praticado nas salas de aula. Os alunos foram incentivados a completar tarefas num ambiente concebido com o intuito de os motivar a utilizar o inglês como veículo de expressão.

Os 20 professores assistentes interagiram com os alunos do território dentro e fora do contexto de sala de aula em actividades extracurriculares como, por exemplo, a iniciativa “English Dining Table”. Deste modo, a Universidade de Macau garante que foram reforçadas as possibilidades dos alunos comunicarem com nativos de língua inglesa.

Numa nota de imprensa enviada aos órgãos de comunicação social, a Universidade de Macau explica que na cerimónia de encerramento, que teve lugar na sexta-feira, um estudante da Escola Afiliada à Universidade de Macau admitiu sentir-se “um pouco intimidado” no primeiro dia. No final, o mesmo aluno referiu as “diversas actividades divertidas que são muito diferentes daquelas em contexto tradicional de sala de aula”. Um outro estudante do mesmo estabelecimento de ensino disse estar “muito contente” por ter contactado com diferentes culturas através dos professores que foram convidados para tomarem parte na iniciativa.