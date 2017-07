Taipa: Abertura ao público da Zona de Observação Ecológica prolongada

A Zona de Observação Ecológica das Terras Húmidas da Baía de Nossa Senhora da Esperança, situada junto às Casas-Museu da Taipa e criada a propósito da 17ª edição do Festival do Lótus de Macau, vai manter-se aberta ao público durante o mês de Julho. O evento decorreu entre os dias 10 e 18 de Junho, mas em apenas quatro dias a zona atraiu 3,578 visitantes e o número, no entender do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) justifica a decisão de manter o espaço aberto durante pelo menos mais um mês.

No decorrer do Festival, que celebrou o período de florescimento de uma das espécies botânicas mais populares da tradição chinesa, “o IACM plantou flores por toda a cidade, incluindo jardins, zonas verdes junto às vias públicas e pontos de atracção turística”.

A Avenida da Praia conta já com uma ampla de tradição de quase duas décadas como montra para a flor que se tornou parte da imagem oficial do território após a transferência de soberania entre a Portugal e a República Popular da China. No início da década de 1990, para dar resposta aos problemas dos trabalhos de conservação ecológica resultantes dos projectos de obras de aterro naquela área conquistada ao mar, “o Governo adoptou uma nova prática de plantação de raízes de lótus envolvidas em terra proveniente de outros solos com um teor de salinidade mais baixo e, portanto, não prejudicial ao desenvolvimento da planta”.

Em comunicado, o IACM revela que, “com o passar dos anos, as plantas produziram os devidos efeitos” e o solo começou a ser depurado e purificado: “A partir de então, as plantas começaram a registar um crescimento exuberante, atraindo muitas aves, o que contribuiu para um renascimento da diversidade biológica” que pode ser encontrada actualmente junto às Casas-Museu da Taipa.

Na zona das Casas Museu da Taipa foram instaladas placas informativas com códigos QR no local para os visitantes conhecerem as características das várias plantas aquáticas que ali podem ser encontradas. O horário de funcionamento da Zona de Observação Ecológica é aos Sábados e Domingos, 7h às 18h, sem interrupção para almoço.