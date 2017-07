Sub-23 e Lai Chi falham objectivos e dizem adeus à Liga de Elite

À entrada para a última jornada, o Grupo Desportivo da Polícia de Segurança Pública, o Lai Chi e os Sub-23 , mantinham uma luta entre si para decidir o nome das duas equipas que caiam para a 2.ª Divisão. No final, foi a formação da Polícia que alcançou os seus objectivos, apesar de ter perdido por 4-0.

As formações do Lai Chi e da Selecção de Sub-23 terminaram ontem a Liga de Elite nos lugares de despromoção e , de acordo com o regulamento, vão jogar no Campeonato de Futebol da 2.ª Divisão na próxima temporada. Na última jornada da temporada de 2017, a formação da Associação de Futebol de Macau conheceu logo no sábado o seu destino, ao não conseguir melhor do que um empate a três golos diante do Ka I. Já o Lai Chi precisava de ganhar ao Monte Carlo e esperar que o onze da Polícia não ganhasse, mas acabou vergado ao peso de uma derrota por 9-1.

O Lai Chi tinha pela frente uma formação “canarinha”, que ainda tinha aspirações a ser campeã, tendo de ganhar e de esperar por uma derrota do Benfica. A tarefa do onze de “Os Velozes” adivinhava-se difícil e isso ficou provado no Estádio da Universidade de Ciência e Tecnologia.

Com a partida a decorrer ao mesmo tempo que o Sporting-Benfica, o Monte Carlo não deu hipótese ao Lai Chi e aos 25 minutos já estava vencia por 3-0. Keverson Santana (9), Aderson de Oliveira (15) e Ângelo Guterres (25) foram os autores dos tentos do conjunto “canarinho”. O mesmo Ângelo Guterres (41) e Keverson Santana (44) voltaram a marcar, minutos depois, e acabaram com as hipóteses do Lai Chi, que ainda antes de esgotados os primeiros 45 minutos já perdia por 5-0.

Na segunda parte, Neto marcou aos 56 minutos o 6-0, mas o Lai Chi conseguiu, aos 73 minutos, apontar o tento de honra, por Magalhães de Sousa, que fez o 6-1. Apesar disso, até ao final só deu Monte Carlo, que através de Keverson (77), Neto (80) e Leandro Tanaka (87) colocou o marcador em 9-1.

Apesar da goleada, a vitória do Benfica diante do Sporting por 7-1 (ver texto na página ao lado) impediu o Monte Carlo de se sagrar campeão.

Sub-23 despromovidos ainda no Sábado

Entre os aflitos, a primeira equipa a entrar em campo foi a formação dos sub-23, logo no Sábado, no Estádio de Macau. Para se manter entre os grandes do futebol do território, a equipa tutelada pela Associação de Futebol de Macau precisava de ganhar ao Ka I, que a Polícia perdesse e o Lai Chi não ganhasse.

Contudo, a tarefa começou logo a complicar-se aos seis minutos, quando Mak Hou Wai apontou o primeiro golo do encontro, para o Ka I. A resposta dos Sub-23 chegou quase 20 minutos depois e veio em força.

O golo do empate a uma bola foi da autoria de Leung Chi Seng, quando o cronómetro assinalava os 24 minutos. O mesmo jogador tomou-lhe o gosto e dois minutos depois colocou os Sub-23 na frente, por 2-1. Porém, aos 28 foi o Ka I que marcou, com William Carlos Gomes a fazer o 2-2.

No segundo tempo, o jogo continuou animado e os Sub-23 não baixaram os braços. Aos 53 minutos, Carlos Choi Dion conseguiu mesmo fazer o 3-2, um tento que devolvia as esperanças aos Sub-23. No entanto, o sonho chegou ao fim, aos 72 minutos, quando William Gomes marcou o golo do empate a 3-3.

Por sua vez, a formação da Polícia perdeu ontem por 4-0 com o Kei Lun. No entanto quando entrar em campo os jogadores das forças da autoridade já tinham a manutenção garantida, devido ao resultado dos adversários directos.

No outro encontro da liga, o Chao Pak Kei bateu o Cheng Fung também por 9-1, encontro que marcou a despedida do guarda-redes Domingos Chan da Liga de Elite. O guardião, que se retira dos relvados no final da temporada, foi substituídos aos 63 minutos.