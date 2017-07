RAEHK: Fosso entre ricos e pobres atinge nível histórico

Hong Kong assinalou os 20 anos de retorno à China com o maior fosso entre ricos e pobres em quase meio século e com perto de um milhão de pessoas na pobreza. Quem sobrevive com magros subsídios e sem pensão de reforma teve, no fim-de-semana, poucos motivos para celebrar.

O coeficiente de Gini – indicador utilizado para medir o índice de desigualdade – subiu para o valor mais elevado em 46 anos, fixado em 0.539, numa escala de zero a um, em que o zero representa a igualdade. Os dados referentes a 2016 – divulgados este mês – indicam que 10 por cento das famílias mais ricas, com uma mediana salarial na ordem dos 112.450 dólares de Hong Kong, ganhavam 44 vezes mais do que 10 por cento dos mais pobres, com 2.560 dólares de Hong Kong.

O governo atribuiu a disparidade crescente ao aumento de pequenos agregados familiares e ao impacto adverso do envelhecimento da população, cujo número de idosos – fixado em 1,16 milhões – aumentou 2,6 por cento em cinco anos, correspondendo a 15,9 por cento da população total.

Com 7,3 milhões de habitantes, o centro financeiro que se mantém na liderança das economias mais livres do mundo esconde por detrás dos arranha-céus uma elevada desigualdade, e graves problemas de habitação, cujos preços superam largamente os vencimentos. O salário mínimo na antiga colónia britânica é de 34,5 dólares de Hong Kong por hora.