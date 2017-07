Produtos Alimentares: IACM detecta anomalias em duas amostras

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais conduziu mais de 5400 inspecções e recolheu 1600 amostras de alimentos em acções de fiscalização conduzidas nos seis primeiros meses do ano. Com a chegada do Verão e do período de maior calor, o organismo chama a atenção para os cuidados a ter com o acondicionamento de alimentos, de forma a prevenir infecções de origem bacteriana.

O Centro de Segurança Alimentar do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) detectou anomalias em duas amostras de alimentos testadas no âmbito das inspecções a que submeteu produtos e estabelecimentos alimentares nos seus primeiros meses do ano. Entre Janeiro e Junho, o Centro de Segurança Alimentar do IACM realizou 5405 acções de fiscalização e recolheu 1633 amostras. As duas irregularidades detectadas dizem respeito à adição ilegal de ácido bórico a produtos alimentares e também à presença, num dos produtos analisados, de aditivos alimentares em quantidade superior aos limites permitidos. Como medidas de prevenção, o Centro de Segurança Alimentar exigiu a remoção dos produtos das prateleiras, o fim da comercialização dos alimentos em causa e a alteração da composição dos produtos conformidade com as regras de segurança alimentar.

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais dá ainda conta de 15 casos de gastroenterite colectiva de origem bacteriana no primeiro semestre do corrente ano. Após investigação, o Centro de Segurança Alimentar verificou que os casos estavam relacionados com processos de confecção deficiente de alimentos – particularmente de contaminação cruzada de alimentos cozidos e crus – a que acresciam problemas decorrentes de práticas de acondicionamento impróprias.

Com a chegada do Verão, o aumento das temperaturas e a humidade elevada estão reunidas as condições adequadas para a reprodução de microrganismos patogénicos que podem facilmente estar na origem de infecções bacterianas de origem alimentar, lembra o Centro de Segurança Alimentar num comunicado enviado às redacções. O IACM alerta, por isso, para o armazenamento adequado dos alimentos e pede aos consumidores que prestem atenção à higiene e segurança dos produtos alimentares.

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais registou 20 casos de equipamentos ou instalações de produção de alimentos que não estão de acordo com os requisitos de higiene alimentar. O organismo liderado por José Tavares ordenou o fim da produção dos alimentos em causa e a melhoria das condições higiénicas dos estabelecimentos visados.

O Centro de Segurança Alimentar tutela ainda um mecanismo de divulgação de incidentes no domínio da segurança alimentar que ocorrem fora do território, baseado na troca de informações e na emissão de alertas. No âmbito deste sistema foram direccionados, no primeiro semestre do corrente ano, 28 avisos ao sector alimentar e desenvolvidos 40 artigos sobre segurança alimentar. As iniciativas “têm por objectivo elevar a consciência da população e a eficácia dos trabalhos da área da segurança alimentar”, escreve o IACM num comunicado enviado às redacções.

Ainda no âmbito da Lei de Segurança Alimentar foram emitidos 33 autos de notícia sobre a venda e recolha de produtos de contrabando. Em nota de imprensa, o Centro de Segurança Alimentar garante, em colaboração com os Serviços de Alfândega, que vai “continuar a combater as actividades de contrabando de produtos alimentares através da fiscalização e do reforço da recolha e análise das informações”.