Presidente do COI quer participação conjunta das Coreias no Jogos Olímpicos do próximo ano

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, anunciou na sexta-feira que vai propor ao presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, a participação conjunta com a Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, em Pyeongchang.

O novo presidente sul-coreano, de centro-esquerda, conhecido pela sua disposição para apaziguar o Norte e pelas suas tentativas de trazê-lo à mesa de negociações, fez sugestão idêntica para o Mundial de Taekwondo em Muju, a decorrer na Coreia do Sul.

Em Pyeongchang, na Coreia do Sul, no próximo ano, Moon Jae-in disse que gostaria de ver novamente a glória de eventos passados “em que o Norte e o Sul alcançaram os seus melhores resultados, apresentando-se a competir com equipas conjuntas”.

Thomas Bach, que falava em Muju, disse que apreciou “a mensagem do presidente Moon Jae-in de considerar os Jogos Olímpicos como uma oportunidade de diálogo e reconciliação”.

O presidente do Comité Olímpico Internacional vai discutir “o que pode ser feito sobre isso”, durante uma reunião com Moon na segunda-feira, após o regresso do líder sul-coreano de uma visita os Estados Unidos.

Moon levantou também a possibilidade de as duas Coreias participarem juntos na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, como fizeram nos Olímpicos de Verão de Sydney2000.

Os líderes sul-coreanos têm repetidamente insistido para que a Coreia do Norte – que tinha boicotado os Jogos Olímpicos de Seul em 1988 – participe nos Jogos de Inverno de Pyeonchang, em 2018, propondo a ideia de “Jogos Olímpicos da Paz”.

Coreia do Norte e Coreia do Sul estão separadas por uma das fronteiras mais militarizadas do mundo e ainda estão oficialmente em guerra, apenas um armistício, e não um tratado de paz, foi assinado no final da guerra de 1950-1953.