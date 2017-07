Plano de comparticipação pecuniária arranca hoje

O Executivo começa esta segunda-feira a distribuir os cheques pelos residentes do território ao abrigo do plano de comparticipação pecuniária relativo a 2017. A exemplo do que sucedeu nos últimos anos, os idosos serão os primeiros a ser abrangidos pela medida, com o montante a ser depositado através de transferência bancária. Os restantes residentes deverão receber a respectiva prestação até Outubro. Os residentes permanentes vão receber nove mil patacas, ao passo que os residentes não permanentes recebem 5400 patacas.

