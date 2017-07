Petroleiro e cargueiro de Hong Kong colidem no Canal da Mancha

Duas embarcações com pavilhão de Hong Kong chocaram no Canal da Mancha às primeiras horas de sábado. Um petroleiro que transportava 30 mil toneladas de hidrocarbonetos e um cargueiro de 220 metros de comprimento colidiram no estreito de Pas-de-Calais, entre França e o Reino Unido, anunciaram as autoridades marítimas francesas. O acidente, que não fez feridos, ocorreu cerca da uma da manhã de sábado em águas territoriais britânicas, de acordo com as autoridades do Reino Unido.

As autoridades britânicas confirmaram, já ao final da tarde, que a colisão das duas embarcações não fez feridos nem provocou qualquer derrame.

Um porta-voz da Agência Marítima de Guarda-Costas britânica (MCA) afirmou que o acidente apenas provocou “danos materiais” aos dois navios, um petroleiro que transportava 30 mil toneladas de hidrocarbonetos e um cargueiro de 220 metros de comprimento: “Embora ambos os navios tenham sofrido estragos, não houve entrada de água nem contaminação. Não houve feridos e as duas tripulações estão contadas”, disse.

A fonte acrescentou que os serviços de socorro deram durante o fim-de-semana assistência aos dois navios, em coordenação com as autoridades francesas, para “conseguir que atravessem em segurança” uma zona de intenso tráfego marítimo.

Os dois navios, com pavilhão de Hong Kong, colidiram a cerca de 30 quilómetros da cidade costeira francesa de Dunkerque.

O petroleiro, com 183 metros, tinha 27 pesssoas a bordo e dirigia-se para a Guatemala. O cargueiro, de 224 metros, levava 22 pessoas a bordo e dirigia-se a Lagos (Nigéria).

A zona onde ocorreu o incidente – Estreito de Dover, em águas britânicas, e de Pas-de-Calais, nas francesas – é uma das áreas de mais intenso tráfego marítimo do mundo.