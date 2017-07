Pequim mostrou oposição firme a venda de armas a Taiwan

A República Popular da China anunciou na sexta-feira que se “opõe firmemente” à venda de armas pelos Estados Unidos à Taiwan, ilha que Pequim considera formalmente como uma das suas províncias.

O Governo do Presidente Donald Trump autorizou a venda de armas por 1,3 mil milhões de dólares a Taipé, incluindo bombas guiadas, mísseis e torpedos, anunciou o Departamento de Defesa norte-americano na quinta-feira.

A transacção também inclui actualizações de armas que Taiwan já possui, incluindo um radar de defesa aérea e um sistema de guerra eletrónica. Pequim “protestou solenemente junto dos Estados Unidos”, sublinhou Lu Kang, um porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, durante uma conferência de imprensa diário: “Taiwan é uma parte indissociável do território chinês e nós opomos-nos firmemente em relação a esta venda de armas”, acrescentou.

Taiwan separou-se do resto da China no fim da guerra civil chinesa, em 1949. Entretanto, os chineses não reconhecem o seu Governo independente e consideram a ilha uma província da China.

A embaixada chinesa já tinha reagido ao negócio agora anunciando, dizendo que a venda de armas para Taiwan “vai prejudicar a confiança mútua e a cooperação entre a República Popular da China e os Estados Unidos”.

O Presidente chinês, Xi Jinping, encontrou-se em Abril com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, na residência pessoal do bilionário republicano, na Florida. As relações bilaterais pareciam, desde então, ter reaquecido.

Entretanto, a lua-de-mel não durou muito, especialmente porque Trump mudou o tom em relação à China, na quinta-feira, devido à questão nuclear norte-coreana.

Trump anunciou, pela primeira vez, sanções contra um banco chinês acusado por Washington de realizar actividades ilícitas com a Coreia do Norte, que desenvolve um programa nuclear e ameaça constantemente os Estados Unidos.