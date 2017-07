Pedrógão Grande: Campanha solidária já recolheu 335 mil patacas

Multiplicam-se as acções de solidariedade que têm como fim a recolha de donativos para as vítimas dos incêndio no concelho de Pedrógão Grande. Em três iniciativas desenvolvidas até ontem foram arrecadados mais de 335 mil patacas. As tragédias de Londres e de Sichuan não foram esquecidas.

Joana Figueira

Somam-se as iniciativas, em Macau, para angariar fundos para as vítimas do incêndio que provocou a morte de 64 pessoas e deixou mais de duzentos feridos no concelho do Pedrógão Grande. Na conta bancária aberta pela Casa de Portugal já caíram cerca de 300 mil patacas, mas a iniciativa lançada pela maior associação portuguesa do território deverá receber uma importante injecção de capitais, com origem em duas iniciativas dinamizadas no fim-de-semana.

O evento de angariação de fundos do “The Roadhouse Macau”, no empreendimento “Broadway”, que decorreu no Sábado, angariou cerca de 55 mil, valor que será distribuído equitativamente pelas vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande e de Londres, mas também do deslizamento de terras na província de Sichuan. O Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) recolheu, numa outra iniciativa, perto de 17,800 patacas durante o fim-de-semana.

“Estamos muito felizes com o resultado”, disse Tess Carruthers ao PONTO FINAL. A proprietária do “The Roadhouse” revelou que, numa noite, o estabelecimento conseguiu juntar em torno de 55 mil patacas com a venda de obras de arte e de rifas, com a realização de um leilão, de doações e de 25 por cento do lucro do bar. Carruthers, dona e gerente do “The Roadhouse Macau” afirmou, contudo, que o valor angariado poderia ter sido superior, mas o tempo para a organização do evento “Rock For Relief” acabou por ser “limitado”: “O montante total recolhido [naquela noite] será dividido em parcelas iguais”, distribuídas pelas delegações da Cruz Vermelha na linha da frente na ajuda aos lesados do incêndio na Grenfell Tower em Londres, no Reino Unido, a 14 de Junho último, e do deslizamento de terras que ocorreu na província de Sichuan, no sudoeste da China, no passado dia 24. Quanto ao terço a atribuir às vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, em Portugal, será depositado na conta bancárias aberta pela Casa de Portugal em Macau (CPM).

Ao PONTO FINAL, Amélia António disse que na última actualização que fizeram ao saldo da conta solidária aberta pela Casa de Portugal já tinham sido contabilizadas 300 mil patacas. Quando questionada sobre a data avançada oara o fecho da conta, a presidente da CPM afirmou que “depende do movimento”, uma vez que se contam actualmente “menos entradas” mas “todos os dias têm entrado” doações: “Enquanto estiver a haver movimento, não vamos encerrar porque significa que há pessoas que ainda querem fazer o seu contributo”, referiu.

No que diz respeito à organização para a qual vai ser canalizada a verba angariada depois de encerrada a conta no Banco Nacional Ultramarino (BNU), Amélia António garante que ainda não foi tomada uma decisão: “Ainda não está decidido. É assunto que vai ser decidido posteriormente, quando se averiguar o que é que está a ser feito no terreno, quem são as entidades que estão em primeira linha a ajudar as populações. Nessa altura, é que se decide; porque não queremos canalizar o dinheiro para nenhuma situação burocrática que não responda, com eficiência, rapidamente às necessidades das pessoas”, explica a dirigente.

Na passada Sexta-feira, ao canal de televisão português SIC Notícias, o presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande defendeu que o dinheiro angariado – mais de um milhão de euros – num concerto solidário, que teve lugar no Meo Arena, em Lisboa, deveria ter sido encaminhado para o fundo de apoio às vítimas criado pelo Governo Português, e não à União das Misericórdias. Amélia António comentou: “É por causa desses problemas que nós não queremos actuar precipitadamente. Queremos saber quem é que está, de facto, a prestar trabalho real e imediato e, portanto, acho que é para aí que a gente há-de canalizar. [O dinheiro] não é muito, mas é o que é e é o que as pessoas conseguirem dar. É uma prova da sua solidariedade e dá-lhes conforto saber que, com pouco ou muito, foi bem utilizado”, explica.

Ao longo do fim-de-semana, o Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) desenvolveu uma actividade de recolha de donativos e conseguiu angariar perto de 17,800 patacas, estando ainda à espera do montante que será doado pela Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM).

Foram 20, os escuteiros e dirigentes que se espalharam pela cidade e André Gonçalves, responsável pelo agrupamento, considera o “resultado fantástico”. “Em muito pouco tempo, conseguimos juntar muitas pessoas” e esta actividade foi “importante não só para ajudar as vítimas, mas também para os escuteiros”, apontou André Gonçalves ao PONTO FINAL.