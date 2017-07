Nuno Capela: “Hoje não foi o desafio da nossa vida”

No final do encontro, o treinador do Sporting Clube de Macau, Nuno Capela, reconheceu a superioridade do adversário, que diz ter sido um justo campeão.

“Hoje não foi o desafio da nossa vida, mas tentámos fazer o melhor. Só que o Benfica está muito forte e está de parabéns. É um justo campeão”, disse Nuno Capela.

O técnico leonino elogiou também os feitos alcançados ao longo da época, que permitiram a manutenção dos leões na principal prova do futebol de Macau, depois da equipa ter estado em risco de não participar na Liga de Elite: “Entrámos como derrotados e saímos campeões e contentes da vida. Não envergonhámos ninguém”, defendeu. “O nosso grande objectivo era conseguir a permanência. Felizmente conseguimos. Com muitos contratempos, foi difícil, mas estamos de parabéns”, explicou.

Sobre a próxima temporada, Nuno Capela revelou ter esperanças de poder continuar à frente do comando técnico do Sporting, mas as negociações ainda estão a decorrer.