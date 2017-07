Museu das Comunicações com novas regras de admissão

Os residentes do território podem, desde sábado, entrar gratuitamente no Museu das Comunicações, ao abrigo do novo plano de preços dinamizado pelo organismo. Para além dos detentores do BIR, o Museu oferece ainda entrada gratuita aos titulares do cartão de professor (internacional ou local), do cartão de guia turístico, do cartão de candidato a guia de Macau, do cartão de membro do Conselho Internacional dos Museus, do cartão de benefícios especiais para idosos e ainda do cartão de registo de avaliação de deficiência do Instituto de Acção Social. O preço de entrada para grupos com 15 ou mais pessoas é de sete patacas e para os titulares de qualquer cartão de estudante é de cinco patacas. O ingresso geral custa 10 patacas.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...