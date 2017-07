Jornalistas encurralados entre a auto-censura e o activismo

A associação de jornalistas de Hong Kong alertou para a deterioração da liberdade de imprensa, actualmente pior que nunca, com profissionais encurralados entre a autocensura e o activismo.

Em entrevista à Lusa, Shirley Yam, vice-presidente da associação, faz um diagnóstico negro: “Numa escala de 1 a 10, em 1997 diria que [a liberdade de imprensa] era 7 ou 8 (…). Agora diria que é 2 a 3, porque ainda temos acesso livre à Internet, o nosso direito à liberdade de imprensa e de expressão é protegido pela lei. Nenhum dos nossos jornalistas foi detido ou morto”.

Yam diz que para se compreender o momento actual é preciso perceber que há dois “pontos de viragem” em Hong Kong após a transferência para a China: em 2003 e 2014.

Até à primeira data, Pequim deixou a cidade quase “entregue a si própria”, mas as coisas mudaram depois do grande protesto que juntou meio milhão de pessoas contra uma lei para punir crimes de traição à pátria, secessão e subversão, o chamado Artigo 23.º.

“Uma analogia seria que antes de 2003 estavam [o Governo central da China] sentados no banco detrás do carro e depois passaram a estar sentados ao lado do condutor”, comenta.

Um segundo momento foi o ‘Occupy Central’, protestos pró-democracia que paralisaram a cidade por 79 dias, em que [Pequim] passou “a ocupar o lugar do condutor”.

“A mesma mudança aplica-se aos ‘media’. Desde 2003 que se vê um maior controlo sobre os editores e os patrões, que são empresários com muitas ligações na China. [No passado] ninguém proibia que assim fosse, mas seria surpreendente se empresários da China comprassem ‘media’ em Hong Kong sem que perguntassem: ‘Há objecção?’, devido às implicações no princípio ‘Um país, dois sistemas’”, explica.

A vice-presidente da associação, com cerca de 700 membros, aponta vários exemplos de uma liberdade de imprensa diminuída, por uma pressão exercida não através da censura, mas do medo.

