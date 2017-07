Jogo: Receitas dos casinos subiram 25,9 por cento em Junho

A subida foi a mais significativa, em termos percentuais, desde que as receitas do jogo regressaram a terreno positivo, em Agosto do ano passado. Em termos de receita bruta, a história é, no entanto, outra: Junho teve o segundo pior desempenho do ano, atrás apenas de Janeiro, quando os proveitos das concessionárias de jogo totalizaram 19 225 milhões de patacas.

Os casinos do território fecharam o mês de Junho com receitas de 19.994 milhões de patacas, um aumento de 25,9 por cento face ao período homólogo do ano passado, indicam dados oficiais divulgados no sábado.

De acordo com os números dados a conhecer pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), os casinos registaram no acumulado de Janeiro a Junho receitas de 126.377 milhões de patacas, mais 17,2 por cento face aos primeiros seis meses do ano passado.

Junho marcou o 11.º mês consecutivo de subida das receitas da indústria do jogo, principal pilar da economia local. Além disso, no mês passado registou-se o maior aumento anual em termos percentuais desde o início da recuperação das receitas dos casinos, ou seja, desde que em Agosto do ano passado terminou um ciclo de 26 meses consecutivos de quedas anuais homólogas.

Em 2017, as receitas mensais do jogo cresceram sempre a dois dígitos em termos homólogos, à excepção do primeiro mês do ano (+3,1 por cento), mas acima dos 20 por cento só em maio (23,7 por cento) e agora em Junho (25,9 por cento).

Não obstante, Junho teve o segundo pior desempenho em termos de receita bruta, a seguir a Janeiro (19.255 milhões de patacas ou 2.095 milhões de euros ao câmbio atual).

O melhor mês desde o início do ano foi Fevereiro (22.991 milhões de patacas).

Apesar da recuperação da indústria, iniciada no passado Verão, as receitas dos casinos de Macau caíram pelo terceiro ano consecutivo em 2016, registando uma queda de 3,3 por cento que se seguiu a uma descida de 34,3 por cento em 2015 e de 2,6 por cento em 2014.

Arrastada pelo desempenho do sector do jogo, a economia de Macau contraiu-se em 2016 pelo terceiro ano consecutivo e o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 2,1 por cento em termos reais, com a recuperação da indústria a ser insuficiente para permitir uma retoma.

Este resultado representou, porém, uma significativa melhoria depois da diminuição de 21,5 por cento em 2015.

Em 2014, o PIB de Macau caiu 1,2 por cento, em termos reais, segundo dados revistos, naquela que foi a primeira queda desde a transferência do exercício de soberania de Portugal para a República Popular de China em 1999, impulsionada pelo início da curva descendente das receitas dos casinos.

Em linha com o desempenho do jogo, a economia de Macau tem vindo a demonstrar sinais de recuperação. De acordo com estimativas oficiais, divulgadas no final de Maio, o Produto Interno Bruto de Macau cresceu 10,3 por cento em termos reais no primeiro trimestre do ano.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu, em Fevereiro, a sua previsão de crescimento da economia de Macau para este ano de 0,2 por cento para 2,8 por cento.

Macau, recorde-se, figura como a capital mundial do jogo, é o único local na República Popular da China onde o jogo em casino é legal. No final de Março, contava com 6.423 mesas e 16.018 ‘slot machines’, distribuídas por 39 espaços de jogo.

Fortemente dependente dos casinos, a Região Administrativa Especial chinesa ambiciona há muito diversificar o seu tecido económico.

Essa meta compreende três frentes, com a primeira a passar pela diversificação dentro da própria indústria do jogo – do segmento VIP para o mercado de massas –, com vista a torná-la menos dependente dos grandes apostadores.