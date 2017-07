IACM vai instalar esplanada, parque infantil e zona de leitura em Seac Pai Van

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) anunciou um plano para instalar uma zona de lazer no terraço do edifício que aloja os equipamentos de apoio social no complexo de habitação pública de Seac Pai Van. Entre os espaços a que os moradores daquela área vão ter acesso estão uma esplanada, um parque infantil e uma praça multifuncional.

O custo do projecto e a calendarização ainda não foram anunciados, mas sabe-se que a concepção teve como principal objectivo permitir que as pessoas usufruam de tempo ao ar livre e pratiquem exercício: “À medida que aumenta o número de moradores da zona de Seac Pai Van, crescem simultaneamente as necessidades de instalações de lazer”, afirmou o Governo, sobre o facto de só agora estar a ponderar a criação das valências.

No que diz respeito ao parque infantil, este vai ter uma área de 230 metros quadrados e um comprimento de 1 700 metros, em forma de arco. Além disso vai ter espaços para as pessoas se sentarem e apreciarem a paisagem naquela zona.

Já a esplanada vai ter um área mais reduzida, com 200 metros quadradas e está equipada com um quiosque e vários conjuntos de mesas e cadeiras cobertas. De acordo com o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, o espaço foi pensado de forma a permitir o acesso a todos os residentes, mesmos os que se deparam com dificuldades motoras. O organismo liderado por José Tavares assegura que as novas instalações estarão livres de barreiras arquitectónicas.

A praça multifuncional vai ficar na parte central do terraço do complexo, tendo também forma oval. O espaço foi concebido com uma área de 220 metros quadrados para receber actividades ao ar-livre. Uma parte deste espaço é coberta.

As outras intervenções anunciadas pelo IACM são um corredor onde os moradores podem transitar, uma área de exercício físico para adultos, uma zona verde que vai ter uma cobertura de flores e chão de madeira ecológica e ainda uma zona de leitura.