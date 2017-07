Hospital Kiang Wu com falta de médicos  

O Hospital privado Kiang Wu tem falta de anestesiologistas. Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Ma Hok Cheung, director da unidade hospitalar, deu conta da falta de profissionais de saúde nas salas de operações. Devido ao elevado número de intervenções cirúrgicas, o hospital encontra-se com falta de funcionários, principalmente de anestesiologistas. Para suprir as necessidades, Ma Hok Cheung disse que o hospital vai mobilizar os funcionários de acordo com as necessidades reais dos vários departamentos que integram a estrutura orgânica da unidade hospitalar.

O director do hospital Kiang Wu revelou ainda que recentemente foram hospitalizadas mais de 130 crianças, principalmente devido a doenças de cariz respiratório. Com o aumento dos casos de gripe nas regiões vizinhas, o responsável garantiu que o Kiang Wu vai reforçar a monitorização da situação, ainda que os casos de gripe no hospital Kiang Wu não tenham registado um aumento significativo.