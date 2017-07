Hong Kong: Manifestantes pediram na rua democracia e libertação de Liu Xiaobo

Cerca de 60 mil pessoas saíram no sábado à rua na vizinha Região Administrativa Especial para exigir maiores libertades políticas e a libertação do Prémio Nobel da Paz, Liu Xiaobo. Apesar de se celebrar o vigésimo aniversário do regresso de Hong Kong à soberania chinesa, a manifestação atraiu um número menos significativo de participantes do que em outros anos.

Milhares de pessoas saíram no sábado à rua em Hong Kong, para pedir mais liberdades políticas e a libertação do activista chinês Liu Xiaobo, no dia em que se cumpriram vinte anos sobre a transição da antiga colónia britânica para a soberania chinesa.

A Civil Human Rigthts Front [Frente Civil dos Direitos Humanos], que todos os anos organiza o protesto de 1 de Julho, estimou o número de participantes em mais de 60.000, enquanto a polícia referiu 14.500, de acordo com a imprensa local. Os números foram inferiores aos do ano passado, com a organização a estimar cerca de 110.000 participantes e a polícia 19.300.

A marcha saiu do Parque Vitória em direção ao Conselho Legislativo (LegCo, o parlamento) pelas 15:00, já depois de o Presidente chinês, Xi Jinping, ter deixado a cidade, no final de uma visita de três dias, marcada pela detenção de vários activistas em protestos e pelaadvertência de que não será tolerada qualquer ameaça contra o poder de Pequim:

“Penso que todos os que vieram à manifestação vieram porque pensam que este ano é muito especial: são os 20 anos desde a transição”, disse à agência Lusa Au Nok-hin, da Frente Civil dos Direitos Humanos, a entidade que organiza a manifestação. “Há muitos problemas por resolver por parte do Governo de Hong Kong”, acrescentou o também membro do Partido Democrata.

Nesse sentido, Au Nok-hin criticou as declarações do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, que na sexta-feira disse que a Declaração Conjunta sino-britânica – assinada em 1984 e na qual assenta o princípio “Um país, dois sistemas” e ao abrigo do qual foi realizada a transição de Hong Kong para a China em 1997 –, “é um documento histórico e não tem qualquer significado prático”.

O mesmo responsável disse que esperava que o Governo central reconsiderasse as declarações daquele ministério: “Muitos de nós estão preocupados com o futuro de Hong Kong, sobretudo com as recentes limitações à liberdade de reunião”, acrescentou, em alusão às restrições impostas pela polícia para os protestos dos activistas durante a visita de Xi Jinping à cidade.

No protesto marcaram também presença os activistas que no sábado de manhã foram detidos pela polícia, incluindo o rosto dos protestos pró-democracia de 2014, o jovem Joshua Wong e o deputado conhecido como ‘Cabelo Comprido’.

Este ano, os manifestantes viram reduzido o espaço que anualmente lhes é atribuído no Parque Vitória, de onde parte a tradicional marcha pró-democracia, uma vez que grande parte da área estava reservada a uma exposição promovida por uma coligação de grupos de cerca de 40 grupos pró-Pequim (Hong Kong Celebrations Association).

Antes de iniciarem a marcha pelas ruas, no palco montado sobre o relvado do parque, vários activistas usaram da palavra, incluindo Lam Wing-kee, um dos cinco livreiros que em 2015 desapareceram em condições misteriosas para reaparecerem, mais tarde, detidos na China e a confessarem crimes através da televisão estatal chinesa. Lam Wing-kee pediu a libertação de Liu Xiaobo e apelou aos manifestantes para não desistirem de lutar pela democracia.

Liu Xiaobo, de 61 anos, que em 2010 foi distinguido com o prémio Nobel da Paz por defender uma reforma política estrutural no Continente, viu esta semana ser-lhe concedida liberdade condicional depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro no fígado em fase terminal.

O activista foi condenado em 2009 a 11 anos de reclusão por subversão. O protesto decorreu de forma pacífica, sob calor intenso e alguns períodos debaixo de chuva intensa, com os manifestantes a percorrerem cerca de três quilómetros entre o Parque Vitória do LegCo, durante mais de três horas.

Os manifestantes reclamaram também uma acção legal contra o ex-chefe do executivo CY Leung, por pagamentos recebidos da empresa de engenharia australiana UGL enquanto líder da cidade, o desenvolvimento sustentável da cidade, a defesa dos direitos dos homossexuais e da diversidade étnica.

O protesto, dominado por guarda-chuvas amarelos e outros símbolos pró-democracia, contou com defensores pró-independência da cidade, que apareceram em alguns cruzamentos por onde a marcha passava com bandeiras a remeter para os tempos da colónia britânica.

A chuva acabou por levar a organização a cancelar uma concentração prevista no Tamar Park, onde estão situados o LegCo e a sede do Governo do território.

As manifestações pró-democracia são realizadas anualmente desde 1 de Julho de 1997 e atingiram uma dimensão significativa desde 2003, quando meio milhão de pessoas saiu em protesto contra o plano do Governo de regulamentar o artigo 23.º da Lei Básica, que prevê punir crimes de traição à pátria, secessão e subversão.