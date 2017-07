Henrique Nunes elogia resposta da equipa em momentos cruciais

A resposta da equipa perante os resultados negativos fez a diferença para o Benfica de Macau ao longo da temporada. A convicção é do treinador dos novos tetracampeões do território, Henrique Nunes, que no final do jogo declarou que o título foi mais complicado do que o alcançado em 2016: “Foi um título mais difícil do que no ano passado porque foi até ao fim. Mas fizemos uma boa época”, disse Henrique Nunes, ao PONTO FINAL. “A equipa soube responder nos momentos cruciais da época, nomeadamente nos jogos com o C.P.K., com o Kei Lun e hoje, e demonstrou toda a força e vontade de conquistar o título”, acrescentou.

O técnico destacou ainda a pressão a que esteve sujeita a equipa encarnada: “Se o Benfica não for campeão faz um mau campeonato, enquanto que as outras equipas jogam para fazerem o melhor que puderem. Isto é uma sobrecarga muito forte em termos emocionais”, sublinhou, elogiando os jogadores.

O próximo objectivo passa agora por conquistar a Taça de Macau, competição em que o Benfica está nas meias-finais e que no ano passado foi ganha pelo Ka I.

Também Nicholas Torrão, autor de quatro golos ontem, no Estádio da Taipa, destacou o nível de exigência desta edição da Liga de Elite: “Foi uma competição muito diferente com três líderes diferentes, Benfica, Monte Carlo e Chao Pak Kei. Mas felizmente no final acabou por ganhar o Benfica, que na verdade é a única equipa que tem investido para alcançar este patamar. O resultado está à vista”, defendeu o avançado, em declarações ao PONTO FINAL.

“Quando escorregámos com uma equipa com a qual não devíamos ter perdido pontos [Cheng Fung], sabíamos que ia ser muito difícil recuperar esses pontos. A derrota com o Monte Carlo complicou ainda mais as coisas. Foi uma época meio esquisita, mas conseguimos recuperar”, explicou.

Por sua vez, Duarte Alves, o administrador do clube e obreiro dos quatro títulos, frisou que o triunfo de ontem soube tão bem como os três primeiros campeonatos conquistados pela equipa.