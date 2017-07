Grupo pró-independência forçado a cancelar protesto

Um protesto convocado por um grupo político que defende a independência da cidade foi cancelado na sexta-feira depois de a polícia ter bloqueado a zona. O organizador do protesto convocou uma conferência de imprensa ao final da tarde na Hong Kong Baptist University para “protestar contra o abuso de poder do Governo de Hong Kong”.

O organizador do protesto era o Hong Kong National Party, que em Agosto do ano passado, realizou a primeira concentração pela independência no Tamar Park, junto ao Conselho Legislativo (parlamento), reunindo cerca de 1.000 pessoas. Nessa concentração marcaram presença candidatos proibidos de concorrem às legislativas de Setembro por defenderem uma ruptura com a China.

O protesto do Hong Kong National Party estava marcado para a zona de de Tsim Sha Tsui, na ilha de Kowloon, muito frequentada por turistas. A área esteve na sexta-feira sob um forte cordão policial.