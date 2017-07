Governo quer distinguir os “Melhores Trabalhadores Seniores”

Estão abertas até 31 de Julho as candidaturas para o programa “Prémios de Excelência para os Melhores Trabalhadores Seniores”. Com a iniciativa, o Instituto de Acção Social e a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais vão seleccionar os dez melhores trabalhadores seniores a quem serão atribuídos prémios pecuniários no valor de seis mil patacas. Podem participar os residentes da RAEM que até ao dia 1 de Janeiro de 2017 tenham completado 65 anos e que até hoje tenham trabalho em Macau durante pelo menos seis meses. Os residentes que cumpram os requisitos podem participar no concurso através da nomeação do próprio empregador.

