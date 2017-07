Espaço: Pequim lança nova geração de foguetões

A Administração Espacial chinesa anunciou ontem que vai testar um novo foguetão. Caso os resultados dos testes agradem às autoridades do Continente, o novo aparelho poderá ser utilizado nas próximas missões lunares lançadas por Pequim ou com o propósito de transportar carga para uma futura estação espacial chinesa.

O Longa Marcha-5Y2 será lançado a partir do Centro Espacial de Wenchang, na ilha de Hainão. Com o lançamento, as autoridades chinesas vão colocar em órbita um satélite de comunicações, mas a verdadeira importância da missão reside no facto de constituir um ensaio prático para uma geração de foguetões tecnologicamente mais avançada.