Erupção na Indonésia deixou pelo menos dez feridos

Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas e foram transferidas para hospitais devido à erupção de um vulcão na ilha de Java, na Indonésia, afirmaram as autoridades indonésias. O vulcão Sileri em Dieng Plateau expeliu lava fria, lama e cinzas até uma altura de 50 metros, afirmou o porta-voz da Disaster Mitigation Agency, Sutopo Purwo Nugroho.

A repentina erupção ocorreu cerca das 11:30 locais, quando cerca de 17 visitantes estavam em torno da cratera do vulcão. Soldados deslocaram-se para o local do incidente, que entretanto foi evacuado.

O vulcão Sileri é o mais activo e perigoso dos dez existentes em Dieng Plateau e a erupção mais recente tinha ocorrido em 2009. Dieng Plateau, localizado no centro da província de Java, distrito de Banjarnegara, a 2.000 metros acima do nível do mar, é uma atracção turística popular devido ao clima fresco e aos templos hindus do século IX.

Em 1979, cerca de 142 pessoas morreram asfixiadas devido à erupção de gases do vulcão Sileri.