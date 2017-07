Empresas portuguesas assinam contratos para exportar para Macau e para a China Continental

Uma sapataria de luxo e uma empresa de vinhos vão passar a exportar para os mercados de Macau e da República Popular da China, anunciou no final da semana passada o Conselho Regional das Comunidades Portuguesas em Macau.

De acordo com a presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas, Rita Santos, “na calha estarão mais alguns acordos para serem firmados ainda no sector de F&B e na cooperação desportiva que poderão ser em breve anunciados”.

Os contratos firmados atingirão, numa fase inicial e até ao final do ano, mais de um milhão de patacas, qualquer coisa como 109 mil euros.