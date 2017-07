EDP Renováveis concluiu venda de activos eólicos à China Three Gorges

A EDP Renováveis anunciou na sexta-feira a conclusão da venda de 49 por cento do capital social relativo a activos de energia eólica de 422 megawatt (MW) localizados em Portugal à China Three Gorges (CTG) por 248 milhões de euros.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis, subsidiária em 77,5 por cento controlada pela EDP, anunciou a conclusão da venda de 49 por cento do capital social e suprimentos relativos a um portefólio de energia eólica de 422 MW localizado em Portugal, à ACE Portugal Sàrl, detida a 100 por cento pelo ACE Investment Fund II LP – uma entidade participada pela China Three Gorges Hong Kong Ltd (“CTG HK”), uma subsidiária integral da CTG, por um preço global de 248 milhões de euros.

O perímetro da transacção abrange activos relativos ao projecto ENEOP, tendo sido os mesmos consolidados integralmente pela EDPR após a conclusão do processo de separação dos activos em 2015, adianta a mesma nota.

A transacção ontem concluída insere-se no contexto da parceria estratégica estabelecida entre a EDP e a CTG, em relação ao investimento total de dois mil milhões a efectuar pela CTG (incluindo co-financiamento de investimento operacional) em projectos de produção de energia renovável operacionais e prontos a construir.