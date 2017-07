DSAT recorrer ao teatro de rua para alertar para a correcta utilização das passadeiras

Sensibilizar os cidadãos e turistas para a correcta utilização das passagens pedonais. É este o objectivo da edição deste ano das intervenções teatrais “Cortesia no trânsito”, uma iniciativa dinamizada pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) durante as férias de Verão.

Todos os domingos, entre Julho e Agosto, junto a passadeiras ou semáforos em diferentes zonas de Macau, os residentes e turistas vão ter a oportunidade de assistir a pequenas intervenções cómicas com um propósito pedagógico. A iniciativa, que decorre anualmente desde 2011, vai levar os actores a transformarem-se em soldados este ano.

“[Os artistas] procuram, através da interacção, sensibilizar os cidadãos e turistas para a forma correcta de utilizar as passagens pedonais, e dissuadir, através da comédia, os peões de infringir as normas rodoviárias. A ideia é consciencializar para a importância de cumprir as regras de trânsito e de atravessar as ruas correctamente”, explicou a DSAT, em comunicado, sobre a sétima edição da iniciativa.

A primeira intervenção decorreu ontem entre as 15h30 e as 17h00, junto aos semáforos no cruzamento entre a Avenida de Almeida Ribeiro e a Avenida da Praia Grande. As restantes vão ter lugar no próximo domingo, na passadeira da Rotunda de Carlos da Maia, a 16 de Julho, nos semáforos da Praça do Jorge Álvares, a 23 de Julho, nos semáforos perto do Mercado de Iao Hon e a 30 de Julho, nos semáforos na intersecção entre a Rua de Lisboa e a Praça de Ferreira do Amaral.

Em Agosto, o cruzamento entre a Avenida do Almirante Lacerda e Estrada do Repouso (6 de Agosto), os semáforos entre a Avenida Ribeiro e a Avenida da Praia Grande (13 de Agosto), intersecção entre a Avenida do Nordeste e a Rua Nova da Areia Preta (20 de Agosto) e a intersecção entre a Rua do Almirante Sérgio e a Rua de João Lecaros (27 de Agosto) também recebem a iniciativa.