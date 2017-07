Cinco activistas de Macau impedidos de entrar em Hong Kong,

O portal Macau Concealers noticiou ontem que cinco residentes do território foram impedidos de entrar na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong ao longo dos últimos dias. O portal alega que o impedimento se deveu à visita do presidente chinês Xi Jinping a Hong Kong, por ocasião do 20º aniversário da transferência de soberania. No dia 29 de Junho foi negada a entrada a uma supervisora da Macao Youth Dynamics e no dia seguinte uma outra pessoa que já esteve ligada à mesma associação foi também impedida de entrar na antiga colónia britânica. Um dos residentes visados tencionava entrar em Hong Kong para celebrar o aniversário com amigos. O outro residente que se viu impedido de entrar em Hong Kong rumou à RAEHK para participar numa reunião de negócios. As razões para a recusa apresentadas foram o “não cumprimento dos requisitos de entrada”.

Os outros três residentes impedidos de entrar tinham ligações à Associação Novo Macau, tendo sido uma delas Scott Chiang, presidente da associação, que disse deslocar-se a Hong Kong devido a uma consulta médica.

A Macau Concealers indica ainda que questionou o Gabinete do Secretário para a Segurança quanto a um eventual envio de uma lista com nomes ao Departamento de Imigração de Hong Kong. Até às 22h de sexta-feira o portal não tinha obtido qualquer resposta.