Chui Sai On recebeu dirigentes da vizinha província de Cantão

O Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, recebeu ontem, no Palácio de Santa Sancha, o secretário do Comité Provincial de Guangdong do Partido Comunista Chinês, Hu Chunhua e ainda o governador da vizinha província continental, Ma Xingrui. O encontro serviu para que os três dirigentes operassem um balanço sobre a cooperação entre Guangdong e Macau e trocaram opiniões para a implementação do “Acordo-Quadro para o reforço da cooperação Guangdong-Hong Kong – Macau e promoção da construção da Grande Baía».

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...