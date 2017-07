China: Mau tempo obrigou à evacuação de 260 mil pessoas

As intensas chuvas que fustigam, desde o dia 22, o centro da República Popular da China, provocando inundações, fizeram mais de 260 mil deslocados, informaram as autoridades locais, citadas no sábado pela agência Xinhua.

As fortes e contínuas chuvas registadas na província de Hunan levaram à subida dos rios Xiangjiang e Zijiang, causando o colapso de um dique de 20 metros num afluente do segundo curso de água, que rebentou ao início da madrugada de sábado devido à pressão da água acumulada.

Mais de 70 pessoas recorreram a sacos de areia na noite de sexta-feira no condado de Taojiang na tentativa de proteger outros diques localizados no rio Zijiang, para onde foram também destacados 500 soldados para tarefas de reforço das estruturas.

Outras províncias também foram afectadas pelas chuvas e consequentes inundações, como Jiangxi e Hubei.