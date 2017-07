Branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo em discussão no Cotai

O Hotel Conrad, no Cotai, acolhe desde ontem e até à próxima sexta-feira, a 24.a sessão plenária do Grupo de Egmont, uma organização internacional direccionada para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

O certame, promovido pelo Gabinete de Informação Financeira, reúne no território cerca de três centenas e meia de delegados em representação de mais de 110 unidades de informação financeira provenientes dos quatro cantos do mundo.

Estabelecido em 1995, o Grupo de Egmont congrega unidades especializadas em análise de informação financeira, no que toca, nomeadamente, à investigação de crimes financeiros e outras irregularidades. O Grupo de Egmont tem por objectivo facilitar a troca de informação e promover a cooperação entre as entidades que fazem parte do organismo.