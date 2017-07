Activistas detidos acusam polícia de abuso de poder

Activistas pró-democracia, detidos no sábado em Honk Kong e libertados pouco tempo depois, condenaram a actuação da polícia, que acusaram de os ter deixado à mercê de ataque de grupos pró-China e tríades.

Pelo menos nove ativistas pró-democracia de Hong Kong foram detidos cerca das 08:00 da manhã depois de se terem envolvido em confrontos com manifestantes pró-China, no centro da cidade, onde decorreram as cerimónias do 20.º aniversário da transferência de soberania, tendo saído em liberdade ainda durante a manhã.

Joshua Wong, que já tinha sido detido na quarta-feira, juntamente com 25 activistas, durante uma concentração realizada na praça Bauhinia, no centro da cidade, e libertado, foi um dos activistas detidos no sábado.

De novo em liberdade, o líder dos protestos pró-democracia de 2014 disse em conferência de imprensa, que apesar de o protesto ter sido autorizado pelas autoridades, os manifestantes foram alvo de “ataques violentos” por grupos pró-China durante a manifestação em Wan Chai.

Os activistas seguiam em direcção ao centro de convenções, onde decorria a cerimónia de tomada de posse da nova chefe do Executivo, Carrie Lam: “O que nós encontrámos foi gangues pró-China e tríades (…) que nos cercaram e bloquearam a nossa manifestação a pedir a democracia e a libertação [do activista chinês] Liu Xiaobo”, disse Joshua Wong, num dos vídeos de uma conferência de imprensa divulgada através da rede de mensagens instantâneas Twitter.

“Durante os ataques violentos constatámos que a polícia não fez nada e permitiu que aqueles gangues empunhassem a bandeira nacional e nos perturbassem até às 08:00”, acrescentou.

Joshua Wong classificou a situação de “absolutamente inaceitável” e “sem base legal”, descrevendo que ele próprio foi algemado e que outros activistas foram alvo de agressões de agentes no carro da polícia a caminho da esquadra: “Condenamos veementemente a actuação da polícia por não proteger os manifestantes pacíficos e por permitir – se não arranjou, pelo menos deixou – estes ‘gangues’ atacar-nos”, afirmou.

Na conferência de imprensa, Avery Ng, da Liga dos Sociais Democratas, descreveu aos jornalistas que os activistas receberam informações contraditórias de diferentes agentes sobre se estavam ou não detidos: “Assim que o veículo entrou em andamento, eu perguntei repetidamente aos agentes se estavámos detidos. Inicialmente, responderam que não sabiam, mas alguns minutos depois disseram que sim”, contou Avery Ng. “Perguntei sob que acusações mas não responderam”, afirmou. “Assim que o veículo chegou à esquadra da polícia, outro grupo de polícias disse-nos: ‘Vocês não estão presos, vocês estão livres, podem ir embora’. Este é o facto”, acrescentou.

O activista sublinhou que “a polícia está claramente a abusar do seu poder”: “Esta manhã, o objetivo era muito simples. Na verdade, os objectivos tanto da polícia como das tríades são muito parecidos. O seu dever era impedir-nos de ir à cerimónia da manhã para protestar contra [o presidente da China] Xi Jinping”, sublinhou.

Avery Ng acrescentou que “nas passadas 72 horas, a Liga dos Sociais Democratas foi alvo de detenções múltiplas e ataques violentos por elementos das tríades”: “O número supera a centena. Ao mesmo tempo, mais de 100 polícias foram destacados para seguir alguns dos nossos principais membros nos últimos três dias. Isto é o tipo de recursos que eles usam para reprimir um só partido político”, adiantou.

Na conferência de imprensa, Joshua Wong e Avery Ng surgiram acompanhados por outros activistas que também tinham sido levados pela polícia, como o deputado Leung Kwok-hung (conhecido por “Long hair” ou “Cabelo comprido”) e pelo deputado Eddie Chu, entre outros.