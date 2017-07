A verdade está no vinho: Um homem esvazia o conteúdo de uma galocha sobre a companheira, no âmbito de uma das mais saborosas tradições do norte de Espanha, a “batalha do vinho” de Haro, localidade da região de La Rioja. Mais de dez mil pessoas participaram num certame que integra as festas de São Pedro. Os organizadores estimam que no total tenham sido arremessados mais de 70 mil litros de vinho.EPA/Abel Alonso

