Três entidades juntam-se em exercício contra entrada de ilegais no campus da UMAC  

A Alfândega de Macau, a 5ª Divisão do Corpo de Defesa da Fronteira de Guangdong e a Secção de Segurança e Transportes da Universidade de Macau realizaram ontem um exercício trilateral destinado a precaver entradas ilegais no campus da Universidade de Macau (UMAC).

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, no simulacro ontem realizado quatro cidadãos provenientes da República Popular da China saltaram o muro que separa a Universidade da restante Ilha da Montanha. Dois dos ilegais acabaram por ser apanhados pelas autoridades, mas os dois restantes acabaram por conseguir levar os seus intentos avante, suscitando uma resposta concertada por parte das autoridades de Macau e do Continente.

Os Serviços de Alfândega de Macau revelaram que, de Janeiro a Maio, registaram 67 casos de entrada ilegal no território, envolvendo 178 pessoas. O número de infractores detidos aumentou 27 por cento em relação ao mesmo período do ano passado. A última tentativa de entrada ilegal detectada pela Universidade de Macau remonta a Março de 2016.