Tecnologia de reconhecimento facial instalada em quase setecentos terminais bancários

Quase sete centenas de caixas multibanco do território instalaram, até segunda-feira, o sistema de reconhecimento facial para os portadores de cartões UnionPay, emitidos por bancos da China, informou esta quinta-feira o Governo.

A introdução, de forma faseada, da tecnologia “Know your customer” (KYC, “Conheça o seu cliente”) em todas as caixas automáticas ATM foi anunciada no início de Maio, “com o objectivo de garantir a segurança do sistema financeiro”, não se aplicando a cartões bancários emitidos em Macau ou em outras regiões.

Até à passada segunda-feira, dia 26, esta tecnologia, que “permite reforçar a confirmação da identidade do utilizador”, tinha sido instalada em 680 caixas multibanco, segundo revelou hoje o gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, em comunicado.

A Autoridade Monetária exortou os bancos locais a “acelerar o trabalho necessário e a envidar esforços para concluir, ainda este ano, a introdução” da nova tecnologia nas máquinas ATM de Macau, incluindo as situadas nos casinos, refere a mesma nota oficial.

De acordo com dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), Macau contava, em 2015, com o segundo maior número de multibancos no mundo – 254 máquinas por cada 100 mil adultos –, um valor apenas superado pela Coreia do Sul (com 278).

Macau tem uma população estimada em menos de 650 mil habitantes, mas recebe, por ano, uma média de 30 milhões de visitantes, a maioria da República Popular da China.