Squash: Juniores do território disputam torneio na Malásia

Entre hoje e 5 de Julho, nove atletas de Macau vão tentar dar nas vistas na edição de 2017 do Open da Malásia na categoria de juniores. A prova pauta o arranque de uma verdadeira maratona competitiva que culmina em meados de Agosto, com a participação no Campeonato Asiático de Squash, prova que se realiza em Amã, na Jordânia.

Uma delegação de novo atletas do território, em representação da Associação de Squash de Macau, partiu ontem para Penang, na Malásia, onde vai disputar a edição de 2017 do Open de Squash local na categoria de juniores.

A prova é a primeira de cinco em que as cores do território estarão representadas durante o Verão. William Kwan, presidente da Associação de Squash de Macau e o secretário-geral do organismo, Armando Amante, despediram-se esta quinta-feira, no Terminal Marítimo da Taipa, dos nove atletas que vão competir na prova malaia e traçaram os objectivos para a deslocação a Penang. Defendem os dirigentes que a prova deverá servir, sobretudo, para que os jovens representantes do território ganhem traquejo em competições internacionais, tendo em vista a preparação do Campeonato Asiático de Squash no escalão de juniores, prova que se disputa em Agosto.

Apesar de não prometer bons resultados, a direcção da Associação de Squash de Macau entende que os jovens atletas que ontem partiram para a Malásia poderão assinar uma boa prestação se forem capazes de manter, durante o torneio, o nível competitivo exibido nos treinos.

A edição de 2017 do Open de Squash da Malásia na categoria de juniores começa hoje e decorre até 5 de Julho, na cidade de Penang, no norte da Malásia e marca o arranque de uma verdadeira maratona de competições para os atletas da Associação de Squash de Macau, que deverão disputar quatro outros grandes torneios internacionais até meados de Agosto. Entre 6 e 9 de Julho, as cores do território vão estar representadas na edição de 2017 do Campeonato de Squash da Ásia Oriental, que decorre na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Duas semanas depois, entre 23 e 29 de Julho, alguns dos atletas que a partir de hoje entram em acção na Malásia rumam à cidade japonesa de Yokohama para disputar a edição de 2017 do Open do Japão na categoria de juniores. Entre 1 e 6 de Agosto, Hong Kong volta a acolher uma nova grande prova internacional, ainda que apenas na categoria de juniores. A sucessão de competições culmina no período entre 14 e 19 de Agosto, com a participação, em Amã , na Jordânia, no Campeonato Asiático de Squash, também no escalão de juniores.

A delegação que ontem viajou para a Malásia é constituída por seis atletas do sexo masculino, três do sexo feminino, o chefe de missão Li Yumin e o treinador Kam Wai San. Entre os atletas que vão disputar o open masculino estão jovens promessas de squash do território, como Manuel Gassman de Oliveira, Chan Kuan Tai ou Leong Pok Hou. É, no entanto, na prova feminina – e na equipa constituída por Yeung Weng Chi, por Yeung Wai Leng e por Leong Ieng Lam – que os dirigentes do território depositam maiores esperanças: no ano passado, Yeung Weng Chi concluiu o Open de Japão e o Open da Austrália na segunda posição na categoria de Sub-17. Na Austrália, Yeung Wai Leng repetiu a performance, ainda que na categoria de atletas com me