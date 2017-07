Song Pek Kei quer uma maior atenção do Governo às necessidades da Terceira Idade

Song Pek Kei, deputada e candidata à Assembleia Legislativa, exortou ontem o Governo a reforçar o investimento feito nos cuidados geriátricos. O repto da parlamentar, companheira de bancada de Chan Meng Kam e de Si Ka Lon no hemiciclo, foi feito durante uma iniciativa esta quinta-feira promovida pela Aliança de Povo de Instituição de Macau, organismo de que é também vice-presidente.

Song Pek Kei lembrou que a população do território envelhece de ano para ano e defendeu que o Governo se deve antecipar à tendência, através da promulgação de uma Lei de Bases dos Direitos e Garantias dos Idosos que contemple um reforço do investimento feito na prestação de cuidados à Terceira Idade. No entender da deputada, os mecanismos de apoio aos idosos definidos pelo Governo nem sempre se adequam à realidade do território e exemplifica com a rede de cuidados domiciliários criada pelo Instituto de Acção Social, que apesar de útil, se revela incapaz de dar resposta a tanta procura. Song Pek Kei espera uma maior atenção às necessidades e às expectativas dos idosos e exige um papel mais pro-activo do Executivo em relação a estes e a outros problemas.