RAEHK ainda é destino atractivo para expatriados

Apesar do aumento do custo de vida e da maior concorrência dos profissionais chineses, Hong Kong continua a ser atractivo para quem traz um diploma na bagagem, garante o director regional para a Ásia da consultora ECA International.

“Ainda é um destino atractivo. (…) Os expatriados recebem [salários] mais elevados em relação a outras localizações no mundo. Por isso, sim, apesar do custo de vida ser elevado, isso é frequentemente compensado pelos salários serem mais altos do que nos países de onde vêm”, disse à agência Lusa Lee Quane.

“Não vemos uma descida no número de expatriados em Hong Kong, não acho que seja menos atractivo do que era há cinco, dez ou mesmo 20 anos”, acrescentou o representante da consultora que anualmente elabora ‘rankings’ sobre o custo de vida para expatriados.

De acordo com o relatório de 2017, divulgado este mês, Hong Kong é a segunda cidade do mundo mais cara para expatriados, a seguir a Luanda.

Segundo Lee Quane, ainda assim, o valor do pacote de benefícios para expatriados – que inclui casa, apoio para a educação dos filhos, entre outros – só baixou 2 por cento nos últimos cinco anos.

Aqueles que auferem os rendimentos mais reduzidos são os que vêm ocupar “cargos relativamente mais baixos ou intermédios” porque agora “há expatriados oriundos de vários países asiáticos”, em particular da China: “Há 20 anos, a maioria dos expatriados vinha da Europa, América do Norte e Austrália. Para encorajar um expatriado a vir de um país já com salários elevados, as empresas tinham de tornar (as condições) mais atractivas”, afirmou.

Depois da crise financeira de 2008 começou a aumentar o número de contratados na China, a quem as empresas oferecem valores mais baixos, não só por implicar uma deslocação menor, mas também por as médias salariais serem inferiores.

O próprio governo de Hong Kong também fomenta a admissão de profissionais qualificados da República Popular da China, ao abrigo do Admission Scheme for Mainland Talents and Professionals e Quality Migrant Admission Scheme: “Na China, agora há uma vasta oferta de quadros qualificados”, disse Lee Quane.

Outro motivo é que nos últimos dez anos aumentou o número de empresas do gigante asiático que se estabeleceu na antiga colónia britânica e que “compreensivelmente” vão recrutar a casa: “Vimos mais empresas chinesas a usar a crise económica como uma oportunidade para transferirem ou expandirem as suas operações para o estrangeiro. Normalmente o que fazem é estabelecer operações em Hong Kong, que funciona como um trampolim para a economia global”, acrescentou.

Por outro lado, a segunda economia mundial ganhou projecção no palco internacional, “e isso fez com que as multinacionais que já estavam em Hong Kong se tornassem ainda mais focadas na China”.

Quando se trata de cargos de gestão hierarquicamente mais elevados, “as empresas precisam mesmo de pessoas com determinadas capacidades: experiência profissional internacional, conhecimento dos mercados globais, onde em termos gerais, ainda precisam de contratar expatriados de economias mais desenvolvidas”.

Lee Quane admitiu que os quadros chineses poderão vir a atingir esses cargos mais altos, mas a longo prazo: “Não acho que iremos assistir a isso nos próximos cinco anos, mas é algo provável daqui a dez”.