Pelo menos 200 mil pessoas vivem em condições precárias

Pelo menos 200 mil pessoas vivem em habitações inadequadas em Hong Kong, em fracções subdivididas de variadas formas, em cubículos ou gaiolas, muitas com condições precárias que constituem um “insulto à dignidade humana”, na descrição da ONU.

Segundo dados oficiais, 199.900 pessoas viviam em 88.800 “fracções subdivididas” em Hong Kong, um número que tem vindo a aumentar de ano para ano, como consequência pelos elevados preços praticados no mercado imobiliário na antiga colónia britânica, um dos territórios mais densamente povoados do mundo.

Este número – que figura no mais recente relatório sobre as condições de habitação nas designadas “unidades subdivididas” elaborado pelo Departamento de Estatísticas e Censos – reporta a 2015 e está “subestimado”, na perspectiva de organizações não-governamentais, como a Society for Community Organization (SoCO).

Mais de metade das unidades subdivididas localiza-se em Kowloon, da qual faz parte Sham Shui Po, o bairro mais pobre de Hong Kong, onde a galeria da SoCO mantém nas paredes uma exposição de fotografia “Trapped” (“Encurralados”), que correu a cidade no ano passado, mostrando as miseráveis condições em que muitos vivem na Região Administrativa Especial Chinesa.