Pedrógão Grande, Londres e Sichuan dão o mote a evento solidário

A iniciativa “Rock For Relief” vai ter lugar no “The Roadhouse Macau”, já este Sábado, a partir das 18h. Músicos e artistas juntam-se com o propósito de angariar fundos para as vítimas dos incêndios em Pedrógão Grande, Portugal, e Londres, no Reino Unido, e ainda do desabamento de terras que soterrou uma aldeia na província continental de Sichuan.

Joana Figueira

O restaurante e bar “The Roadhouse Macau”, situado no empreendimento Broadway, promove este ábado um evento de solidariedade destinados a angariar fundos para as vítimas de três tragédias de grandes dimensões que ocorreram recentemente. Os proveitos da iniciativa serão encaminhados para as vítimas do deslizamento de terras registado no fim-de-semana passado na província de Sichuan, na China Continental, e dos incêndios que fizeram mais de meia centena de vítimas no concelho de Pedrógão Grande e em Londres, no Reino Unido. A iniciativa “Rock For Relief” arranca às 18h, contando com a participação de músicos locais, com um leilão de obras de arte de artistas do território e com a venda de memorabilia.

“É importante fazermos isto, apoiar estas comunidades”, explicou Tess Carruthers ao PONTO FINAL. A proprietária e responsável pela gestão do “The Roadhouse Macau” adiantou que faz parte da filosofia da empresa “juntar toda a gente” para ajudar pessoas ou países que se deparem com situações de fragilidade. A responsável regozija-se, no entanto, com o facto de saber que existem mais pessoas e entidades a organizar “pequenas ou grandes coisas para apoiar”, não apenas localmente, mas também a nível global.

O certame de angariação de fundos tem início ao final da tarde e prolonga-se pela noite dentro. “An Doble Dorias”, banda residente do bar, “Concrete Lotus”, um projecto independente de Macau de música electrónica e acústica, a banda “The Bridge”, “Ian Lofamia Band”, banda de “blues” oriunda das Filipinas e que toca semanalmente no “The Roadhouse Manila Bay”, nas Filipinas, os locais LAVY e Cactus – um grupo de Macau com um percurso de 17 anos na cena musical do território – são algumas das bandas que se associaram ao evento.

Em simultâneo vão ser leiloadas obras de artistas locais, como Alexandre Marreiros, Rui Rasquinho, José Drummond e Joaquim Franco, bem como um lote de produtos de memorabilia que abrange, entre outros, um casaco de pele que pertenceu a Jimmy Hendrix, uma fotografia e um autógrafo de Jimmy Page.

O valor arrecadado com a iniciativa, incluindo 25 por cento das vendas do bar, reverterá, na sua totalidade, para as vítimas das três tragédias. O montante vai ser dividido pela conta bancária criada pela Casa de Portugal, que direcciona o dinheiro para o apoio à recuperação do concelho de Pedrógão Grande e pela Cruz Vermelha de Macau, que encaminha o valor angariado directamente para as vítimas da derrocada de Sichuan e do incêndio que reduziu a cinza uma torre habitacional em Londres

Quanto ao montante total dos donativos, Tess Carruthers prefere não avançar com estimativas: “É algo que não podemos assumir, só podemos esperar pelo melhor. Mas, até agora, temos recebido respostas positivas dos patrocinadores. Torcemos para que o resultado seja um sucesso”, assinala.