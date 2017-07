Número de turistas em excursões cresceu 20,7 por cento  

O número de turistas em excursões que visitaram Macau em Maio cresceu 20,7 por cento, em comparação com o período homólogo, para os 681 mil visitantes, de acordo com as informação ontem tornadas públicas pelos Serviços de Estatística e Censos.

A República Popular da China foi o principal mercado de origem dos visitantes, com 524 mil pessoas, seguido por Coreia do Sul, 42 mil, e Taiwan, 35 mil, o que representa aumentos anuais de 18,9 por cento, 56,4 por cento e 14,6 por cento, respectivamente.

Em relação aos cinco primeiro meses do ano, chegaram 3,09 milhões de turistas em excursões, o que significa um aumento de oito por cento face ao ano passado.

Ainda em Maio, a taxa de ocupação média dos hotéis e pensões em Macau foi de 84,9 por cento, o que representa um aumento em cinco ponto percentuais, face a Maio de 2016.