Numa sala da Catalunha, desvenda-se uma Macau fixada no grande ecrã

O cinema de Macau – ou que retrata o território – apresenta-se no Instituto Confúcio de Barcelona, a 11 e 12 de Julho, com os filmes “From Vegas to Macau”, de Wong Jing, e “Rua de Macau”, de Sérgio Perez. Com o ciclo “Macao en el Cine”, a instituição diz querer conhecer as duas faces da RAEM: a que está vinculada ao universo do jogo, mas também a cidade antiga, menos desprovida de brilho, que se aproxima ainda da matriz.

Sílvia Gonçalves

A Fundació Institut Confuci [Instituto Confúcio] de Barcelona, em parceria com o portal CineAsia, vai acolher o ciclo de cinema “Macao en el Cine [Macau no Cinema]”. A 11 e 12 de Julho serão projectados dois filmes: “Rua de Macau”, de Sérgio Perez, e “From Vegas to Macau”, de Wong Jing. Sérgio Perez – que filmou uma história de redescoberta do território pelos olhos de quem a ele pertence – diz ter acolhido a proposta com surpresa e descreve o processo de criação de um filme, estreado em 2008, que contou com um orçamento ínfimo, por si assegurado.

Depois do ciclo “El cine chino bajo la mirada de Zhang Yimou”, a Fundació Institut Confuci volta a abrir espaço ao cinema asiático, com as atenções voltadas à produção fílmica do território ou a que tem Macau como cenário. A organização diz querer ver neste ciclo “as duas faces da moeda”: “Por um lado não podemos evitar todos esses filmes nos quais a região está vinculada ao jogo pelos seus casinos e a festa, com a projecção de ‘From Vegas to Macau’, um dos últimos grandes êxitos do cinema de ‘jogadores’, os filmes de jogadores profissionais que tão na moda ficaram no cinema de Hong Kong nos anos 90. Este filme de 2014, protagonizado pelo lendário Chow Yun-Fat, inspirou com o seu êxito comercial uma trilogia”, pode ler-se no comunicado remetido pela instituição.

A outra face de Macau, apartada da dimensão do jogo, é desvendada com um filme concebido por um realizador macaense: “Por outro lado, muito mais realista e na rua, entraremos na outra face de Macau com ‘Rua de Macau’, do realizador local Sérgio Perez, descobrindo o lado menos glamoroso e mais quotidiano da antiga colónia portuguesa”, lê-se na mesma nota.

“É um momento de orgulho e de alguma surpresa pessoal. Não estava à espera, mas fico contente que tenham gostado do trabalho, e que ele esteja inserido numa mostra deste género”, assume Sérgio Perez, ao PONTO FINAL. O realizador, e colaborador regular do grupo de teatro Dóci Papiaçám di Macau, recorda o processo de criação de “Rua de Macau”, por si financiado: “Foi um filme que foi feito com um grupo de pessoas muito interessante, pessoas com muito talento. Foi feito no nosso tempo vago, cada um com a sua profissão, com condições que na altura não eram nada fáceis, com muito pouco orçamento, financiado por mim, do meu bolso. Mas todos os que participavam no projecto acreditavam”.

Depois da estreia no “Macau Stories”, em 2008, a chegada a Barcelona, quase uma década depois, é prova da intemporalidade do filme, sublinha o realizador: “Já passou por algumas mostras de cinema aqui na Ásia. Penso que é um filme que continua actual ou com interesse. E com todas as limitações com que ele foi feito, espero que também faça às pessoas que participaram no filme sentir, de certa maneira, que foi um esforço que valeu a pena, e que agora estará em Barcelona para uma audiência diferente e uma audiência que se mostra interessada por ele”.

Sobre a narrativa explanada naquela que foi a sua primeira obra de ficção, Sérgio Perez – que não estará presente na projecção em Barcelona – descreve um encontro que resulta de um regresso a casa: “É um filme de ficção inserido num determinado momento de Macau. É uma história sobre duas personagens, cada uma delas com uma história distinta, num momento das suas vidas. Ao longo dessa viagem que eles percorrem juntos, podemos ver, provavelmente, uma Macau com outros olhos”. E quem protagoniza esse encontro? “É um rapaz macaense, que se chama Miguel, e uma rapariga, Miri, que é chinesa natural de Macau, que estudou lá fora e regressou a Macau, está a trabalhar e, pela primeira vez, decide caminhar pela zona antiga da cidade”.

Sobre o significado que terá, para o cinema de Macau, a projecção de dois filmes inspirados no território numa das cidades europeias de maior intensidade artística e criativa, Perez destaca, sobretudo, o grande número de histórias que se escondem num território que prima pela exiguidade: “O que pode significar é que Macau tem muitas histórias para contar. Macau tem talento, não estou a falar do meu caso mas das pessoas que participaram no meu filme, e de todos os que trabalharam no outro filme [“From Vegas to Macau”]. E provavelmente o que nós fazemos aqui pode por vezes ser ignorado ou não percebido por pessoas locais, mas talvez deva ser visto com outros olhos também”.

“From Vegas to Macau” é projectado a 11 de Julho, às 19 horas, e “Rua de Macau”, no dia 12, à mesma hora. As duas sessões, com entrada livre, terão lugar na Sala Polivalente da Fundació Institut Confuci, em Barcelona.