Museu Marítimo recebe obras vencedoras do concurso “Mercado Vermelho x Festival do Dragão Embriagado”  

Os trabalhos vencedores do concurso de ilustração “Mercado Vermelho x Festival do Dragão Embriagado” vão estar expostos a partir de Sábado e até 31 de Julho no Museu Marítimo. A competição surgiu por ocasião do Carnaval do Dia Internacional dos Museus de Macau 2017 que este ano teve como tema “O Museu Móvel – Mercado Vermelho x Festival do Dragão Embriagado”. No total foram apresentados a concurso 240 desenhos.

Os trabalhos em exposição correspondem aos três primeiros lugares e ainda às menções honrosas das duas categorias a concurso: “Grupo Infantil” e “Grupo Jovem”. A partir de Sábado o Museu Marítimo oferece entrada gratuita aos residentes de Macau.