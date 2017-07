Mostra sobre a representação da mulher na arte hoje inaugurada no MAM

O Museu de Arte de Macau (MAM) acolhe hoje a inauguração da exposição “Representações da Mulher – Colecção do Museu de Arte de Macau nos séculos XIX e XX”. A mostra reúne 70 retratos de mulheres “de um espólio que pela natureza do seu contexto incorpora obras de tradição artística chinesa e ocidental e trabalhos que se situam na confluência dessas mesmas tradições”, descreve o Instituto Cultural, em comunicado. Organizada em torno de quatro secções – “Uma Tradição Ocidental em Macau – Século XIX”, “Visões europeias da China – Final do século XX”, “Cartazes-calendários – Início do século XX” e “Propaganda – Meados do século XX”, a exposição apresenta obras em suportes tão distintos como pinturas a óleo, desenhos, aguarelas, guaches, gravuras, e algumas peças escultóricas, numa abordagem multidisciplinar. Representados estão artistas como George Chinnery, Lam Qua, Thomas B. Watson, Marciano António Baptista, Thomas Allom, Guan Huinong, entre outros. A mostra pode ser visitada de terça-feira a domingo, das 10 às 19 horas, com entrada livre.

